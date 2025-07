Paolla Oliveira não orienta Virginia antes de passar coroa na Grande Rio

A polêmica em torno do anúncio de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio ainda gera discussões. Depois de a influenciadora digital e empresária ser muito criticada por seu samba no pé, agora ela voltou a ser assunto na web por conta de uma entrevista de Paolla Oliveira. A atriz global deixou recentemente o posto que agora é ocupado por Virginia.

Em bate-papo com a RedeTV!, Paolla comentou sobre passar a coroa de Rainha para Virginia em evento na quadra da escola. “Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá pra fazer direitinho, bonitinho, como manda o figurino”, garantiu a artista.

Contudo, ao ser questionada sobre quais dicas poderia dar à Virginia para cumprir sua missão como Rainha de Bateria, a atriz se absteve de orientar a ex-mulher do cantor Zé Felipe. “Ainda não (tem dicas), vou pensar em alguma coisa que faça sentido”, respondeu Paolla Oliveira.

Nas redes sociais, as respostas da atriz sobre Virginia renderam bafafá. “A Paolla sorriu e debochou na elegância”, comentou uma seguidora. “Se eu fosse a Virginia não aceitava ser a rainha de Carnaval. É muito ruim ir porque ela tinha que ficar cuidando dos filhos dela e não em Carnaval”, sugeriu outra internauta.

Ao ser anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca foi alvo de duras críticas, principalmente de pessoas ligadas ao Carnaval carioca. O motivo? O fato de a influenciadora não ter uma história com o mundo do samba ou algum tipo de ligação com o Carnaval.