Fernanda Paes Leme rompe silêncio após romper com Gagliasso

Fernanda Paes Leme quebrou o silêncio e falou pela primeira vez abertamente sobre o fim da amizade com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Durante a edição desta quarta-feira (16) do seu videocast, Grande Surto, a atriz abordou o assunto com sinceridade e explicou o que motivou o distanciamento do trio, que por anos foi visto como inseparável.

"Eu tive realmente uma amizade muito próxima e de muitos anos com eles. A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também", disse Fernanda, revelando que o afastamento foi gradual e sem rupturas dramáticas.

A artista também fez um exercício de autocrítica e refletiu sobre seu papel no processo: "Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi. Acho que forcei demais uma relação que já pedia espaço", reconheceu.

Emocionada, Fernanda confessou que sofreu mais com a insistência do que com o afastamento em si. "Hoje eu entendo que sofri muito mais pela insistência, do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta. Não!"

Ela ainda reforçou que, embora estejam distantes, os laços de carinho permanecem: "Amizade não deveria ter uma multa de rompimento. A gente tem um contrato afetivo que vale até quando faz sentido. No nosso caso, hoje estamos afastados, mas o amor existe, ele não sumiu — e não some. Da minha parte, não há nenhuma mágoa. E eu espero que a gente consiga se encontrar, ter amor, leveza e viver.”