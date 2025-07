Amanda Kimberlly tira sarro de pensão 'milionária' paga por Neymar

Amanda Kimberlly voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste último fim de semana. A modelo, mãe de Helena, filha de Neymar Jr., de apenas 1 ano, reagiu a suposições que circulavam online sobre o suposto valor da pensão paga pelo jogador à herdeira.

Em uma publicação viral, um internauta escreveu: "Neymar paga R$160 mil de pensão para a filha Helena, além de arcar com seguranças, moradia e plano de saúde. A pequena ainda conta com uma poupança que só poderá ser movimentada aos 18 anos."

A afirmação gerou burburinho, mas foi a reação da irmã de Amanda, Liriane Azevedo, que chamou atenção: ela respondeu ao comentário com figurinhas e emojis de riso, dando a entender que a informação estava longe da realidade. Amanda, por sua vez, curtiu o deboche da irmã, reforçando a ideia de que o valor divulgado está sendo superestimado.

A interação entre as duas rendeu comentários nas redes: "Pode falar o que quiser do Neymar, mas um bom pai ele é", opinou um internauta. "Eu amo meu pai, mas queria ser filha do menino Ney", brincou outro. Também não faltaram elogios para a pequena Helena: "E a menina dela é uma bonequinha, lindíssima igual à mãe."

Vale lembrar que recentemente Amanda também desabafou sobre os ataques que a filha vem recebendo nas redes sociais. Emocionada, a modelo lamentou a crueldade de certos comentários e revelou que já acionou medidas legais para lidar com os agressores.

"Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já está trabalhando para resolver da melhor forma. Mas o que mais me irrita e entristece é que essas pessoas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade ultrapassa qualquer limite. É muito difícil até de falar com vocês...", declarou.