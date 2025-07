Sophie Charlotte entra na mira de sindicato após estrelismo com figurantes - (crédito: Reprodução / Instagram )

Sophie Charlotte se tornou o centro de uma polêmica nos bastidores da nova novela da Globo. Segundo o Sindicato dos Artistas, a atriz teria se recusado a almoçar com os figurantes durante as gravações e ainda exigido a presença de um segurança para evitar aproximações.

A denúncia foi feita pela jornalista Fabíola Reipert, do R7, que afirmou que Sophie estaria evitando qualquer contato com os profissionais que atuam como figurantes na produção da emissora.

O comportamento foi classificado como um "ataque de estrelismo" e levou o sindicato a reagir publicamente.

“É uma falta de respeito com a categoria de figurantes, que luta por R$100 por diária. A emissora ainda aceita esse tipo de postura e coloca segurança para proteger uma estrela”, disse o presidente do sindicato, Hugo Gross, criticando também a suposta passividade da Globo diante do episódio.

A emissora, no entanto, saiu em defesa de sua contratada. Em nota, a Globo negou qualquer atitude hostil por parte de Sophie Charlotte e garantiu que a atriz não destratou ninguém durante a gravação feita em São Paulo. Ainda assim, a repercussão segue acalorada entre profissionais da área.