Paolla Oliveira volta a ser Rainha na Grande Rio e se explica

Paolla Oliveira precisou se pronunciar nas redes sociais após a Grande Rio anunciar, nesta quarta-feira (16/7), que ela seria a nova rainha de honra da escola no Carnaval 2026. A atriz, de 43 anos, negou a informação e revelou que ficou surpresa ao ser "recolocada" no posto. Segundo ela, a decisão não foi combinada previamente com sua equipe.

Através do Instagram, Paolla disse que soube da notícia enquanto trabalhava, ao receber mensagens de amigos a parabenizando pelo retorno.

“Eu estava tranquilamente trabalhando quando fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas. Meu telefone bombando com mensagens me parabenizando por ter voltado a ser rainha da bateria da Grande Rio e eu não estava entendendo nada”, escreveu.

Apesar do mal-entendido, a atriz agradeceu o carinho da escola e reafirmou seu amor pela agremiação. Ela destacou que, mesmo sem voltar ao cargo, seguirá presente no desfile e que vai passar a faixa com orgulho para a nova rainha. “Rainha da Grande Rio é a Virginia! Vamos deixar a menina brilhar”, afirmou, se referindo à influenciadora que assumiu o posto este ano.

No comunicado oficial, a assessoria de Paolla também reforçou que ela não retornará como rainha e que o título de "rainha de honra" foi uma surpresa. A equipe lamentou a confusão e reforçou que a atriz deseja sucesso a Virgínia Fonseca, que vai estrear à frente da bateria da Grande Rio.