Antônia Fontenelle se cala após entrar na mira de Erika Hilton

A atriz Antônia Fontenelle se tornou alvo de críticas e de uma ação judicial após publicar um vídeo com falas direcionadas à deputada federal Erika Hilton. No conteúdo, ela se refere à parlamentar como “preta do cabelo duro, como todos os pretos são” e ainda ironiza sua aparência, gerando forte reação nas redes sociais e acusações de racismo e transfobia.

O vídeo foi publicado na sexta-feira (18/7) e permanece no ar em uma plataforma de vídeos. Nele, Fontenelle rebate o voto de Erika Hilton contra um projeto de lei e ataca a deputada com insultos pessoais.

Em tom agressivo, ela ainda afirma que a parlamentar deseja ser “uma branca loira” e debocha de características físicas como o cabelo e o nariz. A deputada entrou com uma ação no Juizado Especial Cível da Comarca de São Paulo no sábado (19/7), um dia após os ataques.

Os advogados de Erika alegam que a fala de Fontenelle ultrapassa o limite da liberdade de expressão e configura injúria racial e transfobia. A equipe jurídica também destacou que a atriz é reincidente nesse tipo de conduta.

Em outro momento do vídeo, Fontenelle chegou a puxar os próprios cabelos, dizendo “isso aqui é meu”, e ameaçou arrancar a peruca de Erika Hilton. “Vou puxar sua peruca e te deixar careca”, disparou. As falas causaram indignação entre internautas e figuras públicas, que cobraram responsabilização imediata. Até o momento, Antonia não se pronunciou.