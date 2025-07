Gilberto Gil batizou filha como "Preta" por gesto simbólico

Preta Gil faleceu neste domingo (20), após travar uma intensa batalha contra o câncer colorretal. A cantora, que nasceu em 8 de agosto de 1974, coleciona diversas curiosidades ao longo de sua trajetória — começando pela história por trás de seu nome.

Filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, com quem ele foi casado entre 1969 e 1980, Preta foi registrada em um cartório no Rio de Janeiro. O nome "Preta" já era o desejo dos pais, mas a escolha não foi aceita de imediato.

Para conseguir oficializar o nome, Gil precisou fazer um pequeno ajuste no momento do registro: “Na minha casa, Preta se tornou nome próprio. Quando fui fazer o registro da Preta Gil, eu falei para a moça registrar Preta."

"Ela perguntou: ‘Preta?’ Eu disse: ‘Sim. Se for Branca, Bianca, Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas’. Aí ela colocou”, contou o cantor em uma publicação nas redes sociais em dezembro de 2021.

Assim, Preta foi registrada como Preta Maria, nome que se tornaria símbolo de força, autenticidade e representatividade na música brasileira.