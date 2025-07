Filho de Andressa Urach recorre a procedimento de aumento peniano

Arthur Urach, filho da influenciadora Andressa Urach, revelou ter se submetido a um procedimento estético de aumento peniano. Atuando na produção de conteúdos adultos — incluindo os realizados pela própria mãe — o jovem detalhou os motivos por trás da decisão e falou sobre os impactos na autoestima.

Em entrevista ao portal LeoDias, Arthur explicou que o procedimento foi realizado pelo Dr. Vitor Mello e pode aumentar o comprimento do pênis em até 3 cm, além de ampliar a circunferência em até 7 cm.

Segundo ele, a escolha tem relação direta com sua atuação profissional: “Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa. A harmonização íntima é um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo”, afirmou.

Arthur também contou que teve total apoio da mãe, Andressa Urach, para realizar o procedimento. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito pra isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, disse a influenciadora.

Ele ainda destacou a importância de romper com tabus ligados à masculinidade: “A gente tá começando a quebrar esses tabus, porém ainda tem muito homem preso na ideia de que masculinidade é sinônimo de silêncio. Falar sobre isso é libertador”, declarou.

Por fim, prometeu uma nova fase: “Pode esperar um Arthur mais ousado, mais seguro e ainda mais entregue.”