MC Pipokinha expõe parte íntima de PK Delas: "pequenininho"

MC Pipokinha não poupou palavras ao sair em defesa de Bia Miranda e criticar PK Delas, no último domingo (20). Durante uma sequência de stories, a influenciadora relatou uma situação íntima que viveu com o influencer e não escondeu a frustração com o encontro.

“Primeiramente: ele tem o pênis pequenininho, tá? Bem pequeno. No dia que eu fui ficar com ele, o pênis não cresceu. Ele botou a culpa na camisinha”, disparou, claramente incomodada com os comentários recentes do cantor sobre Bia Miranda.

Pipokinha também explicou que o affair entre eles não chegou a se concretizar por um motivo específico:

“Eu não dou sem camisinha, então a gente nem transou”, completou.

Ainda nos vídeos, a artista elogiou Bia Miranda, ressaltando sua força e independência: “Ela é uma mulher linda, gostosa, perfeita, tem o próprio dinheiro, não depende de ninguém. E vem esse aí querer falar dela? Quem é você na fila do pão?”

A polêmica rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas dividindo opiniões sobre a exposição pública da situação. "Não gosto de nenhuma das duas mas amei a atitude de uma mulher em defender a outra e botar um macho 'réi podi' no lugar dele", "Eu adorei que a pipokinha colocou ele no lugar dele. Amo ver homens que se acha sendo humilhado na internet".