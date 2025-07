O Diabo Veste Prada 2: Veja imagens inéditas das gravações

Os fãs de O Diabo Veste Prada já podem comemorar: foi divulgada nesta segunda-feira (21) a primeira imagem de Anne Hathaway nos bastidores da aguardada sequência do longa. A produção, que está em desenvolvimento pela Disney desde julho de 2023, tem estreia marcada para 1º de maio de 2026 nos cinemas.

A trama do novo filme promete fortes emoções e embates memoráveis. Segundo a sinopse divulgada, Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentará um período de declínio na carreira e verá seu caminho cruzar novamente com o de Emily Charlton (Emily Blunt), agora uma poderosa executiva de um conglomerado de luxo. Miranda, desesperada por investimentos em publicidade, terá de lidar com a ascensão da ex-assistente — agora sua possível salvadora, ou rival.

Lançado originalmente em 2006, O Diabo Veste Prada é inspirado no best-seller homônimo de Lauren Weisberger, publicado em 2003. A história acompanha Andy Sachs (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que conquista um emprego dos sonhos (ou pesadelos) como assistente da temida editora Miranda Priestly, na revista de moda fictícia Runway. Com o tempo, Andy passa a questionar os sacrifícios exigidos pelo ambiente tóxico da alta moda.

Dirigido por David Frankel, o filme original também contou com Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier e Tracie Thoms no elenco. Com um orçamento de US$ 35 milhões, arrecadou mais de US$ 326 milhões mundialmente, se tornando um clássico cult da moda e do cinema.