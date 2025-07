Fã se humilha por foto com Eduardo Costa: "podia ter me afogado"

Até onde vai o amor por um ídolo? Uma fã protagonizou um momento inusitado ao tentar se aproximar de Eduardo Costa durante um show. Empolgada, ela pulou no barco onde o cantor estava, na esperança de conseguir uma foto, mas acabou sendo contida pelos seguranças — e caiu na água.

Nas imagens divulgadas na internet, a mulher ficou visivelmente abalada com o ocorrido. Após o episódio, afirmou que não é mais fã do sertanejo e criticou a abordagem da equipe de segurança.

"Me derrubaram. Eu vim para o show porque era fã dele, só queria uma foto. Vários seguranças me empurraram e me jogaram na água. Se fosse fundo, eu poderia ter me afogado e ninguém fez nada. Não sou mais fã dele", desabafou, indignada.

Nas redes sociais, o episódio viralizou e gerou diversos comentários, muitos com tom de deboche. “Parece aquele episódio do Quico em Acapulco, se afogando no raso da piscina”, ironizou um internauta. Outro brincou: “Estamos aqui em Londres enviando orações para que ela se recupere das sequelas do afogamento.”

Houve ainda quem criticasse a idolatria exagerada: “Não vejo essa empolgação toda para ir à igreja ouvir a palavra de Deus, que nos ama incondicionalmente e nunca viraria as costas”, escreveu uma seguidora. Já outra disparou: “Toda humilhação é pouca pra quem baba ovo de famoso.”