Malcolm-Jamal Warner: Causa da morte do ator é revelada - (crédito: Instagram )

Aos 54 anos, o ator Malcolm-Jamal Warner morreu após se afogar durante um mergulho na Costa Rica. Ele estava de férias com a família quando foi surpreendido por uma forte correnteza no mar de Playa Grande, na cidade de Cocles. O acidente aconteceu no domingo (20/7), por volta das 14h30.

Segundo informações da Cruz Vermelha local, Warner chegou a ser retirado da água ainda com vida, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. A morte foi confirmada oficialmente apenas no dia seguinte, segunda-feira (21/7), por uma fonte próxima ao artista.

Warner ficou conhecido mundialmente ao interpretar Theo Huxtable em “The Cosby Show”, papel que o lançou ao estrelato nos anos 80. Além do sucesso na TV, ele teve carreira sólida como músico, com direito a um Grammy em 2015, e nova indicação em 2023.

A imprensa americana repercutiu amplamente o falecimento, destacando a comoção dos fãs e a forma trágica como tudo aconteceu. O local do acidente é conhecido por ter águas agitadas, e autoridades alertam constantemente para os riscos de mergulho na região.

Além da atuação, Warner era músico premiado, venceu um Grammy em 2015 e voltou a ser indicado em 2023. Também foi diretor, poeta e ativista pela representatividade negra, e recentemente comandava um podcast chamado “Not All Hood”, discutindo temas sociais.O ator deixa uma filha pequena.