Eduardo Paes nomeia trajeto de mega blocos do Carnaval como Circuito Preta Gil

Amante declarada do Carnaval, Preta Gil — que arrastava multidões com seu trio elétrico nessa época do ano — foi homenageada de forma emocionante pela Prefeitura do Rio na tarde desta terça-feira (22). O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou pelas redes sociais a criação do Circuito Preta Gil, novo nome do tradicional percurso dos megablocos no centro da cidade.

Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. O decreto oficializando a homenagem foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça. Na justificativa, o prefeito exaltou a "vitoriosa trajetória pessoal e profissional" da cantora e sua contribuição marcante para o renascimento do carnaval de rua carioca.

"Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural", destacou Paes no texto.

O trajeto agora batizado como Circuito Preta Gil abrange a Rua Primeiro de Março, segue pela Avenida Presidente Antônio Carlos e vai até a altura da Rua Araújo Porto Alegre — o mesmo caminho percorrido por Preta desde 2009, quando lançou seu famoso Bloco da Preta.

Em fevereiro de 2023, pela primeira vez, a artista não participou do cortejo com seu trio. À época, ela havia iniciado o tratamento oncológico, após o diagnóstico do câncer em janeiro daquele ano.