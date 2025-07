MasterChef 2025 tem eliminação com surpresa de Helena Rizzo - (crédito: Instagram )

A noite foi de tensão na cozinha do “MasterChef Brasil”. O episódio desta terça-feira (22/7) terminou com a eliminação de Naiara, que não conseguiu impressionar os jurados na temida prova de confeitaria. O desafio era preparar profiteroles com sorvete e calda, mas a massa da competidora acabou comprometendo sua permanência.

Mesmo saindo da competição, Naiara ganhou um momento marcante no programa. Helena Rizzo, emocionada com o esforço da participante, presenteou a cozinheira com um broche especial, gesto que pegou todos de surpresa. "Vou fazer um quadro com ele. Quero mostrar isso para meus filhos", disse Naiara, visivelmente comovida.

Na entrevista após a eliminação, a designer náutica contou que nunca havia preparado profiteroles, mas tentou se manter calma durante a execução. “Peguei dicas do mezanino e fiz o melhor que pude”, afirmou. Ela destacou que a experiência transformou sua relação com a cozinha. “Era um hobby, agora é algo sério.”

A eliminação aconteceu após uma noite de duelos com miúdos na primeira etapa. Naiara enfrentou Rodrigo com fissura de cordeiro, mas não foi suficiente para evitar a prova final. Já na confeitaria, Teresa brilhou com sorvete de matcha e calda de mirtilo, garantindo elogios e a vitória da noite.

Apesar da saída, Naiara garante que não se arrepende. “Queria o top 10, mas cheguei longe. Saio com o coração apertado, mas grata.” E ainda deixou no ar uma possibilidade futura: “Gosto de desafios. Quem sabe, um dia, me jogo de vez na gastronomia?”