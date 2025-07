Davi Brito investe fortuna em novo procedimento: veja antes e depois

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, chamou atenção dos seguidores ao exibir seu novo sorriso nas redes sociais. Após ser alvo de críticas por conta das lentes dentárias anteriores, o baiano decidiu investir aproximadamente R$ 60 mil em um novo tratamento estético, buscando um visual mais natural e equilibrado.

“Foi uma escolha pensada, e o resultado ficou do jeito que eu queria”, declarou Davi, satisfeito com o resultado. O procedimento foi realizado pela dentista Dra. Loraine Pimenta, que aplicou lentes de porcelana no campeão do reality.

Além da renovação no sorriso, Davi também vem mostrando aos fãs os resultados de uma lipo HD feita há cerca de um mês. Ele publicou vídeos nas redes sociais revelando a evolução do abdômen nos dias 6, 10, 14 e 26 após a cirurgia. Com o auxílio de massagens modeladoras, os famosos "gominhos" começaram a aparecer.

"Ô pra isso, que evolução", celebrou o ex-BBB. Bem-humorado, ele ainda comparou o novo visual com o do cantor baiano Léo Santana: “Já estou me sentindo o Léo Santana. Você pensou que fosse o único GG da Bahia? Esqueça! A concorrência está chegando.”

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as mudanças que o ex-BBB vem realizando: "Esse cara enganou o Brasil todo e agora está se auto enganando", "Davi saiu da faculdade pra ficar ganhando mídia com essas besteiras", "Daqui a pouco volta a trabalhar de motorista".