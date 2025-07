Lucas Lima se revolta após filho ser impedido de aguardá-lo em academia

Lucas Lima ficou indignado ao relatar nas redes sociais que o filho, Théo, de 11 anos, foi impedido de esperar por ele na recepção de uma academia enquanto ele treinava. O músico, que tem o menino com Sandy, contou que ficou surpreso com a postura da rede e apontou falta de acolhimento com pais que não têm com quem deixar os filhos nas férias escolares.

De acordo com Lucas, a ideia era que Théo o acompanhasse e ficasse sentado, lendo um livro enquanto ele fazia seus exercícios. No entanto, logo na chegada, uma funcionária informou que crianças não podiam permanecer em nenhum espaço da academia.

"Não pode ficar na recepção. É lei", teria dito ela. O cantor disse que não quis discutir para não ser interpretado de forma errada.

Mais tarde, ele pesquisou e descobriu que não existe nenhuma lei que proíba a permanência de crianças nesses espaços, e sim uma regra interna da rede. "Se tu tem filho, nas férias, não pode ser fitness. Se não tiver rede de apoio, acabou, irmão. Não treinarei", ironizou.

Lucas ainda brincou sobre a situação dizendo que, se não conseguir cumprir suas metas de treino em 2025, a culpa será das academias. “Elas estão em complô contra mim”, escreveu, misturando humor e crítica.