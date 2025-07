O Diabo Veste Prada 2: Brasileira é notada por Anne Hathaway

As gravações de O Diabo Veste Prada 2 já começaram a movimentar Nova York e uma brasileira teve um momento de puro cinema na vida real. A influenciadora Sabrina Monteiro estava no local exato, na hora certa, e conseguiu flagrar Anne Hathaway caracterizada como Andy Sachs. E ainda recebeu um aceno da estrela. "Eu estou tremendo", disse ela nos stories, sem acreditar na própria sorte.

Depois de quase 20 anos desde o primeiro filme, a sequência do clássico fashionista finalmente saiu do papel. Com o nome de produção Cerulean, uma referência à cor do suéter usado por Andy no original, o longa está sendo rodado nas ruas da Big Apple e as primeiras imagens de Anne e Stanley Tucci já estão viralizando entre fãs do mundo inteiro.

Sabrina, que mora em Nova York, contou que percebeu algo diferente ao ver as famosas placas de interdição usadas em gravações. Logo se deu conta de que estava diante do set do filme e não hesitou em registrar tudo. Nos vídeos, ela aparece emocionada ao mostrar o prédio onde funcionava a revista fictícia Runway, cenário icônico do longa.

Anne Hathaway, por sua vez, mostrou que Andy amadureceu, mas continua estilosa. Nos registros feitos até agora, a personagem aparece com looks que misturam alfaiataria moderna, birkenstocks e até um vestido estampado inspirado nas obras de Mondrian, mantendo o toque ousado e fashion que a consagrou.

O reencontro do público com Andy Sachs ainda vai demorar um pouco para chegar aos cinemas, mas, para Sabrina, o filme já ficou marcado para sempre em sua memória.