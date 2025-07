Cancelado na web, Eduardo Bolsonaro volta a alfinetar brasileiros

Eduardo Bolsonaro voltou a provocar agitação nas redes sociais ao responder, com deboche, uma postagem sobre as possíveis sanções que Donald Trump poderia impor ao Brasil.

Na madrugada desta quarta-feira (16/7), o deputado federal usou o X (antigo Twitter) para comentar a fala do analista Paulo Figueiredo, que havia alertado para eventuais medidas duras contra o mercado financeiro brasileiro.

A resposta de Eduardo não passou despercebida: “Não. Presidente @realDonaldTrump não jogou uma bomba nuclear no Brasil – ainda.”

Para críticos, Eduardo exagerou e tratou com leviandade um tema delicado envolvendo soberania nacional. Já apoiadores enxergaram ironia legítima diante do cenário de tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos, após o anúncio do tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros.

Essa não é a primeira vez que o filho do ex-presidente adota um discurso provocador nas redes. A diferença, agora, é que o comentário ocorreu em meio a um contexto delicado, as especulações sobre retaliações econômicas americanas e o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral.

A fala repercutiu inclusive entre parlamentares da base e da oposição. Até o momento, Eduardo Bolsonaro não apagou a postagem e também não ofereceu explicações.