Paulo Ricardo encontra William Bonner e revive tempos de faculdade

Encontro de milhões! William Bonner, de 61 anos, e Paulo Ricardo, de 62, tiveram um reencontro marcante nesta quinta-feira (24), que rendeu momentos nostálgicos nas redes sociais. O âncora do Jornal Nacional publicou uma foto ao lado do cantor durante um almoço.

Na legenda, William Bonner brincou: “Quando eu digo que o restaurante da firma é lugar pra encontrar colega de faculdade…”. A postagem surpreendeu muitos seguidores, que não sabiam da antiga amizade entre os dois, que foram colegas no curso de Jornalismo.

Paulo Ricardo também se manifestou sobre o encontro e compartilhou lembranças da época universitária: “Nos conhecemos em 1982 na ECA-USP. Bonner era da mesma turma do escritor Marcelo Rubens Paiva, ambos meus calouros hehe, e com o tempo, meu carinho e admiração por ambos só aumentou!”, contou o músico, ex-vocalista da banda RPM.

Nos comentários, o público reagiu com surpresa e afeto. “Estudou com o Paulo Ricardo?”, perguntou uma internauta. Outro fã comentou com bom humor: “Caramba, faculdade de oftalmologia???? Só colírio kkkkk dois talentos maravilhosos!”.

Já um terceiro sugeriu uma parceria inusitada: “Bonner podia gravar uma música do PR!”. “Grandes profissionais, da música e do jornalismo. Feras”, elogiou mais um seguidor.