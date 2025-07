Torcedor que discutiu com Neymar se desculpa com o jogador

O torcedor que se desentendeu com Neymar após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (23), durante uma partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, recorreu às redes sociais para se retratar.

Para quem não acompanhou a treta, assim que o jogo chegou ao fim, Neymar se dirigiu à área das cadeiras inferiores e discutiu com um dos presentes. Durante o segundo tempo, ele já havia sido flagrado pelas câmeras direcionando palavras para o mesmo setor. A troca de farpas continuou até que o goleiro João Paulo interveio e retirou o craque da confusão.

"Acabei de chegar aqui na minha casa, estou meio chateado. Primeiro lugar queria pedir desculpa para todos os torcedores do Santos que estavam na Vila presentes, os que assistiram pela televisão, me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar", iniciou.

"Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, não tem como pedir por favor pra ele, né? Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavra de baixo calão, mas é só na caloria do jogo. Não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa pra todos, para todo elenco do Santos, mas também quero pedir, quero cobrar um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de raça, porque vocês jogadores ficaram 30 dias treinando."

"Não é possível nessa nhaca toda, a gente tomou de três a zero e agora tomou outro sacode do Inter, o time correndo errado, marcando errado, jogador perdido dentro de campo. Precisa rever muita coisa, nosso presidente precisa rever muita coisa. Sou fã do Neymar, brigo com a minha família inteira por causa do Neymar, brigo com meus irmãos que são são-paulinos, mas acredito que dá pra melhorar um pouquinho, mas fica aqui o meu pedido de desculpa pro Neymar", completou o torcedor.