Filho de Caco Ciocler trabalha com cultivo de maconha no Canadá - (crédito: Reprodução Instagram)

Bruno Ciocler, de 28 anos, filho do ator Caco Ciocler, de 53 anos, surpreendeu o público ao revelar que trabalha como cultivador de maconha no Canadá. Pelas redes sociais, ele compartilhou detalhes do seu cotidiano na fazenda onde vive e reforça o papel essencial da cannabis medicinal.

Bruno, no entanto, vive no Canadá com sua esposa e a filha de 7 anos. O cultivador se dedica aos cuidados da planta em um país onde seu uso é regulamentado. Em uma de suas postagens, ele compara sua realidade atual com a que vivia no Brasil.

"No Brasil, eu era um criminoso. No Canadá, sou um 'cidadão de bem'. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso. Legalize já!", escreveu.

Apesar que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha descriminalizado, em junho de 2024, o porte de maconha para uso pessoal no Brasil, o cultivo e o uso em locais públicos ainda não são permitidos. Em decisão de novembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o plantio de uma cepa da Cannabis sativa com baixa concentração de THC, exclusivamente com finalidade medicinal.

Além de mostrar o espaço onde cultiva a planta, Bruno compartilhou orientações sobre o processo. "Cultivo semi-aberto (outdoor) em solo. Deferente dos cultivos hidropônicos em ambiente controlado que tenho mostrado, esse cultivo utiliza apenas luz solar e ventilação natural, sem nenhum tipo de controle climático. Uma opção mais econômica para o cultivo no verão canadense."