Noiva de Oruam convoca círculo de oração após prisão do cantor

Fernanda Valença, 24 anos, voltou a se pronunciar sobre a prisão do noivo, o rapper Oruam, também de 24 anos. O músico foi preso, na última quarta-feira (23), acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Nas redes sociais, a universitária contou que organizaria uma corrente de oração em sua residência em prol do cantor. “Hoje, junto com toda a família dele, vamos fazer um círculo de oração. Quem conhece a Bíblia sabe que a oração chega a qualquer lugar”, disse ela em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Horas depois, Fernanda postou uma gravação do momento de fé coletiva. No vídeo, várias pessoas aparecem de mãos dadas, formando um círculo enquanto oram por Oruam. “Assim é que luto minhas guerras”, escreveu a jovem na legenda, ao som da música gospel “Minhas Guerras”, de Gabriel Guedes.

Ela também esclareceu por que ainda não esteve no presídio, afirmando que segue as orientações do defensor do noivo. “Estão perturbando todo mundo: ‘Ah, cadê vocês na porta do presídio?’ Ninguém melhor do que o próprio advogado para falar o que a gente pode ou não fazer e o que pode prejudicar o Mauro. Já foi instruído por ele que nem círculo de oração é muito bom no momento.”

Emocionada, Fernanda contou que está psicologicamente fragilizada com tudo o que está vivendo. “Eu não tenho mais força. Eu achava que eu era braba, mas não sou. Se eu pudesse, tiraria o Mauro com as minhas próprias mãos de lá. Estou com tanto sentimento misturado, raiva... e não gosto de sentir raiva. Eu não sou assim”, desabafou, com a voz embargada.