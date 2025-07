Deolane chora ao falar de Operação Integration: "acabaram com minha imagem"

A influenciadora Deolane Bezerra se manifestou pela primeira vez após a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, que transferiu para a Justiça Federal o processo que envolve seu nome e o de sua mãe, Solange Bezerra.

A mudança de instância faz parte das investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

Em uma live no Instagram, acompanhada da irmã Daniele Bezerra, Deolane apareceu visivelmente abalada. Ela disse que, mesmo com o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público de Pernambuco, a transferência para a esfera federal acendeu um novo alerta.

“Quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante uma guerra”, declarou. Deolane também acusou diretamente o delegado responsável pela investigação.

“Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a Justiça. Você, Paulo Godi, mentiu, ludibriou a Justiça, ludibriou o Ministério Público”, desabafou, e garantiu ter comprovantes que mostram que comprou um carro com dinheiro declarado, contrário ao que consta nos autos do processo.

Com lágrimas, a advogada falou ainda sobre o impacto da investigação na sua imagem e na saúde mental da família. “Vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e a minha também. E vocês não vão continuar, porque agora está travada a guerra”, afirmou.

Deolane foi presa em setembro de 2024, no âmbito da Operação Integration, e ficou alguns dias em prisão domiciliar antes de ser levada para um presídio no Agreste de Pernambuco. Ela e sua mãe foram libertadas após um habeas corpus.