Atriz de Invocação do Mal mostra hematoma que adquiriu em gravações

Vera Farmiga, de 51 anos, compartilhou nesta quarta-feira (30) alguns hematomas adquiridos durante as filmagens de Invocação do Mal 4, último filme da franquia de terror que estreia nos cinemas em 5 de setembro de 2025.

A atriz também aproveitou o fim das gravações para fazer uma emocionante homenagem a Patrick Wilson, seu parceiro de cena nos longas da saga, onde ambos deram vida ao casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

“Cerca de 5.000 dias atrás, esse cara e eu assinamos um contrato com a WB [Warner Bros.] e dissemos ‘sim’ para interpretar Ed e Lorraine Warren. Hoje, ele se despede”, escreveu Vera Framiga em suas redes sociais.

Na ocasião, ela relembrou os bastidores e o clima de amizade entre os dois: “Tenho mais 12 horas de risadas e loucura com ele e, depois, de repente, ele sai do set, tira o figurino de demonologista encharcado de suor, raspa as costeletas, mostra aquele sorriso deslumbrante e diz adeus ao nosso casamento fictício.”

Em tom nostálgico e carinhoso, a atriz concluiu: “Sim... Estou emotiva hoje. Foi uma parceria feita no céu, PWilz. Uma era e tanto. Foram 12 anos. Eu adoro você.”