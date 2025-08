Renan Bolsonaro vira piada após pedir para Romário 'salvar' seu pai

Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para pressionar o senador Romário (PL-RJ) a se posicionar sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação feita no X (antigo Twitter), Jair Renan, que atualmente é vereador em Balneário Camboriú (SC), alfinetou o ex-jogador de futebol, relembrando sua trajetória na Seleção Brasileira. “E aí, Romário? Vai continuar vivendo do gol de 94 ou vai mostrar que também sabe jogar pelo povo?”, escreveu.

Romário, que conquistou o título de Melhor Jogador e Campeão da Copa do Mundo em 1994, atualmente ocupa uma cadeira no Senado Federal, representando o estado do Rio de Janeiro.

Virou chacota

Nas redes sociais, no entanto, o apelo de Renan Bolsonaro virou motivo de risada entre o público. "Eles estão DESESPERADOS! [emoji de risada]. Que sabor", escreveu uma usuária. "Milicianos espremendo todo mundo", escreveu outro usuário.

"Ô Romário salva meu pai, salva meu pai [emoji de gado] kkkkkk", debochou outra internauta. "Xandão herói da democracia brasileira", disparou mais um. "Menino, vocês [família Bolsonaro] só jogam contra o povo. Nunca vi um acerto a favor do povo brasileiro vindo de vocês", pontuou mais uma.