Globo já tem substituto para Livinho no 'Dança dos Famosos' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação de MC Livinho no "Dança dos Famosos 2025" chegou ao fim antes mesmo da estreia da competição. Embora tenha sido anunciado no último domingo (3) como um dos integrantes do elenco do quadro exibido no "Domingão com Huck", o cantor precisou se retirar da disputa por motivos de saúde.

A confirmação oficial da saída foi feita pela TV Globo nesta quarta-feira (6). Detalhes adicionais devem ser revelados durante a exibição do programa no próximo domingo (10).

O funkeiro sofreu um acidente de moto no fim de julho, o que o levou a ser internado em estado grave com trauma pulmonar. Ele passou dois dias na UTI e recebeu alta no último dia 31. Ainda em recuperação, Livinho não teve condições físicas de seguir com os ensaios e apresentações exigidas pela atração.

Nas redes sociais, o artista relatou a experiência intensa que viveu durante o resgate. "Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito", descreveu.

"A voz dos meus familiares ali dentro distante e aí eu comecei a me despedir, falei: 'Eu tô partindo, Deus abençoe, eu amo vocês, me perdoem por tudo. Deus me receba de braços abertos'. Tive uma conversa com Deus, não era o meu momento, mas eu pensei que era".

O substituto

Com a baixa de última hora, a produção da Globo precisou correr contra o tempo para encontrar um novo nome à altura para integrar o elenco. No entanto, a Coluna de Mariana Morais foi atrás e apurou com exclusividade que o substituto será o ator Lucas Leto.

Nome já conhecido do público da emissora, Leto tem no currículo participações em novelas como "Bom Sucesso" e "Pantanal", além de interpretar atualmente o personagem Sardinha no remake de "Vale Tudo".