Ex-marido de Preta Gil expõe novo romance e xinga fãs da cantora

Menos de um mês após o falecimento de Preta Gil, Rodrigo Godoy voltou ao centro de uma nova polêmica. O ex-marido da cantora gerou controvérsia ao compartilhar uma foto ao lado da atual namorada, Rhuana Rodrigues, durante uma viagem a Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A publicação, no entanto, foi suficiente para reacender a ira de internautas, que não pouparam críticas ao personal trainer.

"Só pra te lembrar, você não tem direito nenhum sobre a herança que está comentando com seus familiares!!!", disparou uma usuária, provocando uma reação imediata e sarcástica de Godoy: "Mais uma bitolada pelo que vê na internet! Pqp", escreveu, encerrando com emojis de riso.

Quando um seguidor insinuou que Rhuana estaria com ele por interesses financeiros, Godoy não hesitou: "Tem muita", respondeu sobre a condição financeira da companheira. E continuou: "Mais uma que sabe mais da minha vida do que eu". Diante da frase "A mão de Deus é poderosa e pesa", ele afirmou: "Principalmente nos julgadores!".

Discreta, Rhuana tem perfil fechado nas redes sociais e mantém uma vida longe dos holofotes. Carioca, mãe de dois filhos, ela possui cerca de 800 seguidores. Apesar de o romance com Rodrigo já durar alguns meses, a decisão de assumir publicamente a relação veio apenas recentemente. Pessoas próximas ao casal relatam que ambos preferem manter a rotina em sigilo.

O desgaste da imagem de Godoy se aprofundou desde que veio a público o caso de traição enquanto Preta enfrentava o tratamento contra o câncer, em 2023. Na época, a artista desabafou nas redes: "Coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez".

O episódio também foi abordado por ela no livro "Preta Gil: Os Primeiros 50", lançado antes da volta da doença. "Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo", escreveu, revelando o quanto o abalo emocional causado pelo ex-marido se somou ao impacto devastador do câncer.