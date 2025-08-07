Zé Felipe expõe áudio comovente da filha após separação e faz desabafo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em meio ao processo de separação de Virginia Fonseca, Zé Felipe compartilhou um momento comovente envolvendo a filha caçula, Maria Flor.

A menina, que está em Dubai com a mãe e os irmãos Maria Alice e José Leonardo, enviou um áudio ao cantor, que foi publicado nos stories do Instagram nesta quarta-feira (7).

“Papai, estou com saudade de você. Onde você está”, disse a pequena, de quase três anos. Sensibilizado com a declaração, o filho de Leonardo escreveu na legenda: “Coração fica apertado demais”.

O divórcio

O momento de ternura acontece em meio a um delicado processo judicial. Zé Felipe deu entrada no pedido de divórcio na Justiça e busca a definição sobre a partilha de bens com a influenciadora.

De acordo com informações da jornalista Fabíola Reipert, o cantor solicitou uma investigação detalhada sobre o patrimônio de Virginia, incluindo o bloqueio de 50% dos valores eventualmente encontrados em suas contas.

A ação judicial está avaliada em cerca de R$ 200 milhões. Conforme a colunista, o motivo seria a suspeita de que a ex-esposa possua bens que não teriam sido informados ou gerenciados por ele.