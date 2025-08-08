Computador faz ator da Globo ser hospitalizado; entenda

Jackson Antunes, conhecido por papéis marcantes em novelas como "O Rei do Gado" e "Renascer", falou sobre sua recente internação e tranquilizou os fãs.

O ator deu entrada, nesta quinta-feira (7), em uma clínica particular no Rio de Janeiro para tratar um ferimento no braço esquerdo, mas garantiu que está bem e deve receber alta já nesta sexta (8).

Segundo contou ao colunista Leo Dias, o problema começou de forma simples: “Na verdade, machuquei meu braço esquerdo sem querer e não dei muita atenção no começo. Como já tive trombose na perna, há anos, fiz alguns pontos nos braços e acabei me machucando em casa”.

Ele explicou ainda que o ferimento ocorreu após esbarrar o braço em um computador.

“Fui mexer no ‘diaxo’ do computador, ele bateu no meu braço, e tive que vir ao hospital para cuidar melhor disso. Mas estou bem! Amanhã mesmo já volto para casa e vou fazer um filme bonito. Se chama ‘As Aventuras de Toin’ e está sendo gravado lá em Petrolina”.

Elogiou o SUS

Na semana passada, o ator já havia aparecido nas redes sociais comentando outro atendimento médico, dessa vez pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele elogiou o serviço após sofrer um acidente durante uma cena: “Às vezes, as pessoas abrem a boca para falar mal do SUS, mas é preciso vir aqui para saber como a gente é bem atendido por esses belos profissionais”, declarou.