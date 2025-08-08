Virginia é dedurada e suposto romance com Vini Jr. vem à tona - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Virgínia Fonseca, que está viajando com a família em Dubai, nos Emirados Árabes, voltou a intrigar o público após um momento curioso durante uma live no Instagram.

Em meio à transmissão ao vivo, internautas afirmaram ter ouvido uma voz comentar que o buquê de flores recebido pela influenciadora teria sido presente do jogador do Real Madrid, Vini Jr.

Muitos internautas, inclusive, atribuíram a fala ao influenciador Lucas Guedez, um dos melhores e mais próximos amigos de Virginia Fonseca.

Na mesma ocasião, Thiago, marido de Samara Pink e sócio da empresária, observou que ela vinha ouvindo bastante uma música específica, que nos versos da canção, São Paulo e Madrid são citadas.

O comentário levou fãs a associarem à faixa da dupla Fernando & Sorocaba, famosa pelo refrão: “Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid”. O áudio, porém, não é nítido, e o episódio acabou sendo tratado pelo público apenas como rumor.

A especulação ganhou força porque, no mês passado, Virginia esteve na festa de aniversário de Vini Jr., no Rio de Janeiro, quando já circulavam boatos de um envolvimento entre os dois.

Mais recentemente, a influenciadora contou que encontrou no quarto de seu hotel, em Dubai, um buquê de 500 rosas vermelhas assinado pela Maison Des Fleurs, grife de arranjos florais de luxo. A peça é avaliada em cerca de AED 12.500 — o equivalente a R$ 18,8 mil.