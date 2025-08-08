Entenda a demissão do fotógrafo que flagrou gesto obsceno de Moraes - (crédito: Estadão/Reprodução)

O jornal O Estado de S.Paulo confirmou a demissão do fotógrafo Alex Silva, 63 anos, nesta quarta-feira (6) dias após ele registrar a imagem que mostrou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reagindo a vaias e insultos em um estádio de futebol.

A reação do ministro, no entanto, foi acompanhada de um gesto obsceno durante a partida de Corinthians x Palmeiras, em 30 de julho, na NeoQuímica Arena, pela Copa do Brasil.

Moraes não influenciou a decisão da empresa

Segundo a direção do veículo, a saída de Alex, assim como a de outros profissionais da editoria de Fotografia, já estava definida antes da repercussão da foto e faz parte de uma redução de quadro.

Em nota, o Estadão afirmou que “o encerramento do vínculo profissional com o fotógrafo já estava planejado com antecedência e faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos”.

O registro, que viralizou nas redes sociais, foi feito na primeira aparição pública de Moraes após ser alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Na ocasião, o ministro reagiu a provocações de torcedores corintianos, atitude que gerou críticas e debates.



