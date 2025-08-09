Alexandre Frota coloca ponto final em relação com o filho; saiba motivo - (crédito: Globo/Instagram)

Alexandre Frota afirmou que não pretende retomar o contato com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos. A declaração foi feita durante participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa", comandado por Tati Bernardi.

Ator e vereador em Cotia (SP) pelo PDT, Frota disse que a relação com o primogênito, fruto de um antigo relacionamento com a personal trainer Samantha Gondim, está encerrada para ele.

O distanciamento entre os dois, segundo o próprio, já dura cerca de dez anos. “Não tentei e não vou tentar [reaproximação]. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Sou um grande pai”, afirmou.

O ex-parlamentar atribuiu o rompimento à convivência conturbada que teve no passado com a mãe de Mayã. “Fechei a tampa e virei a página. Não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Cumpri todas elas. Foram 24 anos com pensão”, disse.

Mayã vive atualmente na Alemanha. Além dele, Frota é pai de Bella e Enzo, de seu casamento com Fabi Frota.