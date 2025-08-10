Narcisa deixa apartamento no Edifício Chopin vago; valores assustam

O Edifício Chopin, localizado ao lado do Copacabana Palace e um dos endereços mais tradicionais da Avenida Atlântica, voltou a ter um de seus imóveis mais cobiçados disponível para locação.

Trata-se de um dos quatro apartamentos da socialite Narcisa Tamborindeguy. O valor do aluguel não foi divulgado, mas, como é de praxe no prédio, trata-se de cifras nada modestas.

Símbolo de um estilo de vida clássico que resiste ao tempo, o Chopin já abrigou nomes como Adolpho Bloch, o ex-presidente João Goulart e a atriz Maitê Proença, que deixou o edifício recentemente.

Entre os atuais moradores, destacam-se Gilberto Gil e a própria Narcisa, que possui mais três apartamentos no edifício.

As unidades variam de 200 m² a mil metros quadrados nas coberturas, e os preços acompanham o tamanho: um triplex posto à venda recentemente foi anunciado por R$ 35 milhões. O condomínio pode chegar a R$ 7 mil, enquanto o IPTU de uma cobertura ultrapassa os R$ 20 mil anuais.

Recentemente, pelo menos oito apartamentos foram vendidos em negociações discretas. Entre os novos proprietários, estão estrangeiros de diferentes nacionalidades. Um alemão, um português e um americano, sinalizando uma mudança gradual no perfil do edifício, antes dominado por figuras da sociedade carioca.

Filha do ex-deputado e empresário Mário Tamborindeguy e da herdeira Alice Saldanha, Narcisa cresceu no Chopin. Ela lembra que os pais chegaram a morar no Copacabana Palace enquanto aguardavam a entrega do prédio.

“Eu amo ficar aqui. Estou acostumada com esse ponto de Copacabana”, declarou em entrevista recente. Hoje, além de manter imóveis no endereço, a família também ocupa outras joias do mercado de luxo, como o Cap Ferrat, em Ipanema, onde apartamentos chegam a R$ 50 milhões.



