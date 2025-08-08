Roberta Miranda expõe romance com mecânico 44 anos mais novo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Roberta Miranda, 68 anos, resolveu abrir um pouco de sua vida pessoal e revelou estar vivendo um romance com Daniel Torres, 24, que atua como segurança, mecânico e funcionário de uma escola em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

O relacionamento começou discretamente após um encontro nos bastidores de um show em São Caetano, no interior pernambucano, em dezembro do ano passado — mesma apresentação em que os dois foram flagrados trocando beijos no palco.

A diferença de idade e a postura reservada do casal não impediram que a história repercutisse nas redes sociais, acompanhada de especulações sobre a orientação sexual da cantora. Alguns seguidores chegaram a dizer que acreditavam que Roberta fosse lésbica. Ela respondeu com bom humor: “Não. Sou bi (risos)”.

Desde então, Daniel acompanha a artista em viagens para diferentes estados. Roberta o descreve como “gato, extremamente humilde e educado”, e contou já terem passado momentos juntos em Fortaleza e Caruaru.

Apesar da convivência próxima, ela prefere não rotular o vínculo: “Sigo discreta com relação à minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance”.

No último fim de semana, o pernambucano foi visto chegando de van à sua cidade natal após um show da cantora. A gravação se espalhou rapidamente, e ele decidiu gravar um vídeo confirmando o namoro.

Roberta, por sua vez, deixou claro o quanto valoriza a relação: “Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”.