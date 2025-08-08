Herança milionária de Arlindo Cruz vai para quatro herdeiros

Considerado um dos maiores sambistas do Brasil, Arlindo Cruz teve sua morte confirmada nesta sexta-feira, 08/10 , e deixa uma herança surpreendente. Segundo dados da Folha Econômica, o artista de 66 anos acumulou uma fortuna estimada entre R$ 20 e 30 milhões. Mas, entre os herdeiros estão sua esposa e filhos.

Flora e Kauan. Há especulações de que a herança de Arlindo Cruz será dividida igualmente entre os três herdeiros. O montante deverá ser dividido entre Barbara Cruz, viúva de Arlindo, e os três filhos, Arlindinho,e Kauan. Há especulações de que a herança de Arlindo Cruz será dividida igualmente entre os três herdeiros.

Arlindo Cruz enfrentava dificuldades para sobreviver desde 2017, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e acabou precisando se afastar definitivamente dos palcos. Desde então a família cuidava do sambista, que sofria com graves sequelas da doença.

Contudo, antes de ter sua morte confirmada, Arlindo Cruz chegou a ser internado por diversas vezes . Em uma dessas internações, ele chegou a sofrer uma parada cardíaca de 15 minutos, mas a equipe médica não desistiu fácil e conseguiu reanima-lo.

A confirmação do falecimento de Arlindo Cruz partiu da própria família dele, que acabou pegando os fãs de surpresa, na tarde desta sexta-feira, 10 de agosto, ao anunciar a morte através das redes sociais. Em relato emocionante, os familiares comunicaram a morte.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida”, diz um trecho do comunicado divulgado.

A família encerrou a publicação falando sobre o legado de Arlindo enquanto artista. “Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”.