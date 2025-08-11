Felca expõe medo de morrer: "Vivo não sei até quando" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Felipe Bressanim Pereira, 27, mais conhecido na internet como Felca, transformou-se em um dos nomes mais comentados da web após expor um caso grave envolvendo a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Na última quarta-feira (6), o youtuber e humorista publicou em seu canal um vídeo acusando o influenciador paraibano Hylato Santos de exploração de menores.

A gravação, divulgada sem monetização, também traz um alerta preventivo contra a atuação de pedófilos no ambiente digital. O conteúdo viralizou rapidamente, ultrapassando 23 milhões de visualizações, e provocou ampla repercussão nacional, mobilizando inclusive políticos e autoridades em torno do tema.

Medo de morrer e carro blindado

Felca, que já havia abordado em seu canal assuntos polêmicos como os riscos e ilegalidades por trás de jogos de aposta online, relatou que vive sob constante ameaça devido às denúncias que realiza. Em entrevista ao podcast Pod Delas, revelou que teme pela própria vida.

"Estou vivo agora, não sei por quanto tempo. [Sofro] muitas ameaças. Comecei a andar com carro blindado e seguranças. A questão das bets, eu recebi muitas ameaças", iniciou ele.

"A questão da adultização, eu recebi muitas ameaças de processo. Provavelmente existe essa possibilidade de processos e a gente já conta com essa possibilidade. Mas se eu não falo, ninguém vai falar [sobre assuntos delicados]", declarou Felca.

????ASSISTA: Após denúncias feitas, Felca diz que está com medo de morrer: "Vivo agora, não sei por quanto tempo" pic.twitter.com/lxwiuyCd7H — CHOQUEI (@choquei) August 11, 2025



