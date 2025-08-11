Zeca Pagodinho é detonado e acusado de abandonar Arlindo Cruz após AVC - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma antiga entrevista de Zeca Pagodinho ao podcast "Quem Pode, Pod" voltou a gerar controvérsia nas redes sociais após a morte de Arlindo Cruz, na última sexta-feira (8).

No bate-papo, o cantor contou que nunca visitou o amigo de longa data após o músico sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

O pagodeiro explicou que evitou o encontro por não saber como lidar com a situação delicada do amigo. “Rezo muito para ele porque milagres acontecem. Tenho esperança que um dia ele vai me ligar e dizer: ‘Sou eu, vem aqui’. Aí eu vou”, afirmou.

Detonado na web

Zeca Pagodinho, no entanto, virou alvo de críticas nas redes sociais. Muitos consideraram a justificativa insensível.

“Pra mim é uma desculpa porque amigo que é amigo vai onde o outro estiver, mesmo na dor!”, comentou uma internauta. “É o famoso ‘largou de mão’”, escreveu outra.

Houve ainda quem questionasse a amizade entre os dois: “Ele pensou em si próprio e não no amigo, esse tipo de conversa não cola. Não era de verdade [a amizade]”.

A partida

Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico em março de 2017, depois de passar mal em casa, e ficou cerca de um ano e meio internado.

Desde então, conviveu com sequelas e precisou de constantes internações. O artista morreu na última sexta-feira (8), após anos acamado e sob os cuidados da família. A notícia foi confirmada pela esposa do músico, Babi Cruz.