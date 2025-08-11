Diogo Nogueira surta e xinga fã após provocação em show

Durante um show em Montes Claros (MG), no último sábado (9), Diogo Nogueira protagonizou um momento polêmico ao reagir de forma ríspida a provocações de torcedores do Atlético-MG.

Flamenguista assumido, o cantor se irritou após ser lembrado da eliminação do Flamengo para o Galo na Copa do Brasil.

“Tem duas pessoas aqui falando sobre Galo, não sei o que, fazendo [gesto referente à União Dedo Pro Alto, aliança entre torcidas que inclui o Atlético] para mim... Eu acho o seguinte, eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas e se você está de palhaçada, você vai tomar no seu c*, e vai para a casa do car*lho”, disparou.

Sem conter o tom, o artista continuou: “Aqui não tem Flamengo, não tem Galo, não tem Minas Gerais, não tem p… nenhuma! Então, não f…, babaca. É isso aí, vai pra fora”, afirmou, sendo vaiado por parte do público.

A repercussão negativa foi imediata. Torcedores atleticanos passaram a lotar as redes sociais de Diogo Nogueira com críticas e pedidos de retratação.

“Peça perdão para a torcida do Galo e se retrate o quanto antes”, escreveu um internauta. “Não é bem-vindo aqui! Respeita nossa cidade e seu público”, publicou outro.