Virginia Fonseca ostenta 'morango do amor' avaliado em R$ 11 mil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao exibir um presente pra lá de luxuoso: uma caixa de “morango do amor” avaliada em cerca de R$ 11 mil.

A influenciadora mostrou nos stories do Instagram o mimo assinado pelo confeiteiro Denilson Lima. A caixa, feita sob medida no formato de coração, reúne 50 unidades de morangos artesanais, decorados com detalhes dourados e vendidos a aproximadamente R$ 230 cada.

No entanto, apesar de se tratar de uma receita acessível ao grande público, uma caixa com oito unidades é comercializada pelo confeiteiro por R$ 2.100, enquanto a versão com 15 morangos sai por R$ 3.500.

O presente enviado a Virginia reúne sabores variados, como brigadeiro, maracujá e leite ninho. Encantada, a influenciadora agradeceu o gesto e destacou o requinte da criação.

“Gente, o morango do amor já está um sucesso, agora o morango do Denilson é o puro hype do momento. Olha isso aqui! Você tá doido, que caixa é essa? Você brinca de ser perfeito”, disse.