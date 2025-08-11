Zé Felipe expõe Virginia e revela motivo de ter ignorado homenagem da ex - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Dia dos Pais rendeu mais um capítulo à conturbada relação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca. No último domingo (10/8), a influenciadora publicou uma mensagem carinhosa para o cantor, mas não viu o gesto ser retribuído nas redes sociais.

Mãe de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 10 meses, Virginia escreveu: “Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José!!! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos”.

A falta de compartilhamento da homenagem levou fãs a cobrarem uma resposta do sertanejo. No início da noite, Zé Felipe recorreu aos stories do Instagram para se justificar: “Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os Stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho. Amo vocês”.

O ex-casal anunciou o fim do casamento em 27 de maio e, desde então, enfrenta uma disputa judicial pela divisão de bens. Os famosos, no entanto, acordaram que irão manter uma relação pública amistosa pelo bem dos filhos.