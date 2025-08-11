Sandy é flagrada com namorado em momento raro de chamego

Os fãs de Sandy foram pegos de surpresa com uma rara aparição pública da cantora. Nas imagens, que começaram a circular nas redes sociais, a cantora aparece em um momento pra lá de intimista com o namorado, o médico Pedro Andrade. Entretanto, não foi possível flagrar um beijo público do casal. Bom, ao menos não ainda!

O casal estava na plateia de um show de Junior Lima, em São Paulo, prestigiando o cantor. Quem também estava ao lado era a Mônica Benini, mulher do Junior. Sandy e Pedro curtiram o evento no maior love, trocando carinhos. Nas redes sociais, os fãs ficaram em polvorosa com o vídeo.

“Ele é um gato, inteligente e parece ser um querido com ela. A Sandy merece”, vibrou uma admiradora da cantora. “Ele todo carinhoso com ela”, observou outra. “Melhor coisa que a Sandy faz. Tanta exposição causa muita dor de cabeça e o melhor é termos paz”, avaliou mais uma fã.

Todos da família Lima que marcaram presença estavam fazendo uso de máscaras de proteção no rosto, devido ao tratamento da pequena Lara, filha de Junior e Mônica. A menina tem quatro anos e está tratando uma condição rara nos rins, a Síndrome Nefrótica.

Lara possui um distúrbio nos vasos sanguíneos renais que faz com que o corpo excrete proteína em excesso na urina – o que pode levar ao acúmulo de líquido no corpo e níveis mais baixos de proteínas importantes no sangue.

Junior Lima e Mônica Benini, pais da pequena, falaram publicamente sobre a descoberta do diagnóstico. "Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", disse o casal.



