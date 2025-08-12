Tirullipa fala sobre reação da esposa ao ter traição exposta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em meio à repercussão nas redes sociais sobre sua traição, Tirullipa veio a público para esclarecer e dar detalhes da polêmica divulgada pela jornalista Fábia Oliveira.

O humorista confirmou que traiu a esposa no passado, mas afirmou que o episódio foi tratado e superado em família.

A manifestação ocorreu após a divulgação, no domingo (10), de prints e áudios que apontam um relacionamento extraconjugal com Dani Lopez, filha de um ex-assessor.

Casado há 15 anos com Stefânia Lemos, o humorista disse, em declaração ao perfil Choquei, que o caso “é antigo” e que o casal conversou à época para resolver a situação.

Ele ponderou que a exposição acontece justamente quando vive “um dos melhores momentos” da vida pessoal.

Tirullipa também citou sua participação no Legendários — iniciativa de desenvolvimento masculino com rituais simbólicos de superação — como parte do processo de reavaliar condutas e reforçar valores familiares.

Segundo o comediante, nada muda sua convicção de estar no “caminho certo”: ele diz condenar as atitudes do passado e sustenta o compromisso de não repeti-las.