Tirullipa fala sobre reação da esposa ao ter traição exposta

Em meio à repercussão nas redes sociais sobre sua traição, Tirullipa veio a público para esclarecer e dar detalhes da polêmica divulgada pela jornalista Fábia Oliveira.
O humorista confirmou que traiu a esposa no passado, mas afirmou que o episódio foi tratado e superado em família.
A manifestação ocorreu após a divulgação, no domingo (10), de prints e áudios que apontam um relacionamento extraconjugal com Dani Lopez, filha de um ex-assessor.
Casado há 15 anos com Stefânia Lemos, o humorista disse, em declaração ao perfil Choquei, que o caso “é antigo” e que o casal conversou à época para resolver a situação.
Ele ponderou que a exposição acontece justamente quando vive “um dos melhores momentos” da vida pessoal.
Tirullipa também citou sua participação no Legendários — iniciativa de desenvolvimento masculino com rituais simbólicos de superação — como parte do processo de reavaliar condutas e reforçar valores familiares.
Segundo o comediante, nada muda sua convicção de estar no “caminho certo”: ele diz condenar as atitudes do passado e sustenta o compromisso de não repeti-las.
Saiba Mais
- Mariana Morais Neymar protagoniza iniciativa que une esporte, saúde e inovação
- Mariana Morais Sandy é flagrada com namorado em momento raro de chamego
- Mariana Morais Nicole Bahls reage após ser detonada por erros no 'Dança dos Famosos'
- Mariana Morais Zé Felipe expõe Virginia e revela motivo de ter ignorado homenagem da ex
- Mariana Morais Por que Fiuk alfinetou Fábio Jr. no Dia dos Pais? Entenda a crise!
- Mariana Morais Virginia Fonseca ostenta 'morango do amor' avaliado em R$ 11 mil