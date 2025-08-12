Andressa Urach cai no choro, cita própria morte e expõe herança

Em entrevista ao programa "No Alvo", do SBT, nesta segunda-feira (11), Andressa Urach chorou ao relatar dificuldades de sua trajetória e os ataques constantes que sofre por atuar como garota de programa e criadora de conteúdo adulto.

Ao longo da entrevista, a influenciadora falou sobre morte, legado e o patrimônio construído. A ex-Fazenda destacou que conquistas da família só foram possíveis graças ao trabalho, tanto na mídia quanto no mercado adulto.

Questionada sobre o que pensaria caso morresse hoje, ela respondeu: "Não é fácil ser Andressa Urach. Não é fácil sair da pobreza e construir um império através da sua própria dor, porque eu nunca machuquei ninguém", iniciou ela.

Na sequência, Urach afirmou: "Se eu machuquei alguém, foi a mim mesma. A minha mente, de pensar que gostaria de ter nascido numa família bem estruturada, com condição financeira boa para que eu tivesse estudo, ser médica, salvar pessoas. Mas essa não é minha história", pontuou.

Sobre sua herança, a convidada enumerou bens destinados a parentes: "Eu tive que mudar a minha vida. Hoje o que me faz feliz é saber que construí um patrimônio, apesar de já ter perdido muito, onde meu filho tem onde morar, minha mãe tem duas casas, meu irmão eu dei um apartamento e carro, minha mãe dei um carro", avaliou.

Por fim, Urach avaliou que sofreria tudo de novo para dar uma vida confortável à família.

"Se hoje eu partisse, eu veria que valeu a pena apesar de muita dor, de ter sofrido tanto. Por eles eu faria tudo de novo. Pelo meu filho, minha mãe, meu irmão, meu padrasto. Para eles não sofrerem o que eu sofri. Eu sofreria tudo de novo por eles", declarou.