Felca saiu de fobia social para destaque no Jornal Nacional

Felipe Bressanim Pereira, 27, conhecido na internet como Felca, tornou-se um dos nomes mais comentados das redes ao expor um caso grave de adultização de crianças e adolescentes no ambiente online.

O vídeo, publicado sem monetização, funciona também como alerta preventivo sobre a atuação de pedófilos no meio digital. Em poucas horas, o conteúdo ultrapassou 30 milhões de visualizações, ganhou tração nacional e levou políticos e autoridades a se mobilizarem sobre o tema.

A repercussão chegou ao principal telejornal do país: o "Jornal Nacional", da TV Globo, deu destaque ao material. Por trás do momento favorável, porém, há uma trajetória marcada por obstáculos.

Fobia social

Em 2019, Felca vivia recluso: saiu de casa apenas quatro vezes em todo o ano, passava os dias trancado no quarto e enfrentava uma forte fobia social.

Foi nesse cenário que decidiu gravar vídeos para a internet como uma válvula de escape, sem grandes expectativas, encontrando no conteúdo online um espaço para se expressar e, gradualmente, se reconectar com o mundo.

O que nasceu como hobby evoluiu para alcance massivo. Com carisma, autenticidade e bom humor, Felca construiu uma legião de seguidores e consolidou-se como fenômeno digital.

Medo de morrer e carro blindado

Felca, que já havia abordado em seu canal assuntos polêmicos como os riscos e ilegalidades por trás de jogos de aposta online, relatou que vive sob constante ameaça devido às denúncias que realiza. Em entrevista ao podcast Pod Delas, revelou que teme pela própria vida.

"Estou vivo agora, não sei por quanto tempo. [Sofro] muitas ameaças. Comecei a andar com carro blindado e seguranças. A questão das bets, eu recebi muitas ameaças", iniciou ele.

"A questão da adultização, eu recebi muitas ameaças de processo. Provavelmente existe essa possibilidade de processos e a gente já conta com essa possibilidade. Mas se eu não falo, ninguém vai falar [sobre assuntos delicados]", declarou Felca.