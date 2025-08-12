Alexandre Correa tem relação com influencer exposta em prints

Depois que Alexandre Correa negou publicamente qualquer envolvimento com a influenciadora digital Flavia Cheirosa, o portal LeoDias divulgou, com exclusividade, imagens e áudios que indicam que o empresário estaria mentindo.

As trocas de mensagens sugerem um relacionamento íntimo em dezembro de 2024, com encontros reservados e, segundo ela, relatos de abuso psicológico.

Nas mensagens divulgadas, Flávia relembra momentos de intimidade em um hotel de Joinville (SC), em 10 de dezembro de 2024. O empresário responde: “Nossa que viagem ontem! Mas não fala isso por mensagem. Não dá para confiar em nada. Falamos esse tipo de assunto por telefone”.

A influenciadora contesta a orientação de sigilo e reforça a confidencialidade do aplicativo.

“Essa conversa é minha e sua. Nosso WhatsApp é confidencial. Isso é assunto meu e seu. Não vou estragar algo que está começando e tá sendo legal, pelo menos eu curti você em todos os sentidos. Não sei você comigo”. Na sequência, ele devolve: “A N I M A L! PERFECT”.

Em outra mensagem, aparece a preocupação do empresário com a repercussão nas redes: “287 directs falando que estamos namorando. Fiz uns stories negando a mando da minha advogada. O povo não deixa a gente em paz”.

Flávia encerra o assunto apontando os limites do ambiente digital: “A internet não tem jeito. Isso não podemos impedir”. Há ainda um áudio em que Alexandre justificaria manter o relacionamento fora dos holofotes para não interferir em um processo da Lei Maria da Penha em curso na Justiça.

O começo do romance

O início da aproximação, segundo relato de Flávia ao portal LeoDias, ocorreu em novembro de 2024, durante a gravação de um podcast, exatamente um ano após a separação dele de Ana Hickmann.

A partir do primeiro contato, as conversas evoluíram até que ela se dispôs a ajudá-lo a viabilizar trabalhos publicitários, já que o empresário dizia enfrentar dificuldades financeiras.

Abuso psicológico

Na etapa seguinte, vieram as acusações de abuso psicológico. Em entrevista ao portal, Flávia relatou agressões verbais, humilhações e manipulação emocional.

“Ele sempre foi uma pessoa muito grossa comigo, muito revoltada, porque ele só estava bem comigo quando eu arrumava o trabalho para ele e antecipava os valores da questão dos trabalhos", pontuou ela.

"E muitas vezes, eu tinha que tirar do meu bolso, antecipar o valor para ele, para ele já ter o dinheiro antecipado antes dele gravar, antes dele fazer o trabalho, antes da gente postar e entregar o material pronto, entendeu?”, completou.

Com a recusa de marcas em associar suas imagens ao empresário, ela diz que a situação se agravou.

“Só que, assim, as coisas começaram a apertar, porque a gente estava tendo o nosso relacionamento íntimo, ele sempre estava bem comigo, sempre quando eu arrumava os trabalhos, só que as portas começaram a se fechar, porque as marcas não queriam se vincular a ele”.

Segundo a influenciadora, os embates tornaram-se frequentes: “Ele me gritava, ele gritava comigo várias vezes, desesperado, eu tenho todos esses áudios, gritando, xingando, me humilhando".

"Então, assim, ele, na verdade, assim, ele me agrediu várias vezes psicologicamente, porque ele sabia que eu tava na mão dele. A gente já tava envolvido, ele tinha a hora que ele queria, porque ele gritava comigo, depois de meia hora ele gritava, ele ligava pedindo desculpas”, declarou Flávia.

Apesar de afirmar não ter sofrido agressões físicas, ela sustenta que foi alvo de humilhações constantes.

“Violência física não, mas ele sempre foi muito grosso comigo, grosso mesmo, de acabar comigo, de me humilhar, de me xingar, me chamar de oportunista, dizer que eu estava me aproveitando da situação. Pelo contrário, porque eu perdi 50 mil seguidores quando comecei a trabalhar com o Alexandre”.

Ela ainda relata episódios de chantagem emocional: “Ele começou a jogar isso na minha cara, me intimando, tipo: ‘continue procurando trabalho para mim, porque você só tem engajamento quando publica alguma coisa comigo.’ Ele começou a colocar isso na minha cabeça".

"Só que chegou um ponto em que eu não estava mais achando trabalho. E as empresas com as quais já tínhamos feito trabalho, eu e ele, não queriam mais, porque para elas não houve retorno. e não queriam vincular a imagem da empresa com o Alexandre”, expôs a influenciadora.