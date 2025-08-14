Van de Hytalo Santos é encontrada abandonada e intriga investigadores

Uma van adesivada com caricaturas e as iniciais do influenciador Hytalo Santos foi abandonada no bairro de Mangabeira, Zona Sul de João Pessoa (PB).

A descoberta ocorreu poucas horas depois da Polícia Federal cumprir mandato de busca e apreensão na casa dele, localizada em um condomínio de luxo no bairro Portal do Sol. A operação ocorreu na tarde de quarta-feira (13/8).

A Justiça autorizou a ação como parte de uma investigação que visa a suposta exploração sexual de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais de Hytalo.

Segundo relatos, o veículo tinha aparência semelhante a um transporte escolar. Parte dos adesivos foi removida no local onde foi deixada. A Polícia Militar foi acionada, mas não realizou diligências por falta de autorização judicial.

Durante a busca na residência do influenciador, a polícia encontrou sinais de uma saída às pressas — inclusive com uma máquina de lavar roupas ainda ligada.

A Justiça determinou a apreensão de celulares, notebooks, HDs e outros equipamentos eletrônicos para análise pericial. As Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil não serviram localmente para garantir o cumprimento da decisão.

Também foi determinada a retirada imediata de imagens com menores das plataformas digitais ligadas ao influenciador, além do Acolhimento dos adolescentes que viviam com ele. As crianças e adolescentes foram entregues ao Conselho Tutelar para receber acompanhamento especializado.

A investigação

Segundo o Ministério Público da Paraíba, o caso envolvendo Hytalo Santos começou a ser investigado no final de 2024, a partir de denúncias feitas por moradores do condomínio anterior onde o influenciador morava, na Baía.

Os relatos envolviam a presença frequente de menores de idade em festas com bebidas selecionadas, algazarra e adolescentes seminuas, o que enfatizava suspeitas de adultização e exploração sexual.

O caso ganhou notoriedade nacional após o vídeo "Adultização", produzido pelo influenciador Felca, viralizar nas redes sociais e ultrapassar 180 milhões de visualizações. No vídeo, Felca faz uma análise crítica do conteúdo produzido por Hytalo, denunciando a exposição indevida e a erotização de menores.

A promotora responsável pelo caso afirmou que as medidas legais só foram tomadas após uma longa coleta de provas, incluindo imagens, relatos e documentos. O objetivo central, segundo ela, é proteger crianças e adolescentes de situações de exploração com motivação financeira.

Justiça fala em possível tentativa de intervenção

O juiz Adhailton Lacet, responsável pela autorização das medidas, declarou que a saída repentina de Hytalo antes da chegada da polícia e a possível remoção de itens do imóvel podem indicar intervenção de interferência da Justiça.

Quando questionado sobre a possibilidade de prisão preventiva, o magistrado afirmou que a decisão dependerá da manifestação do Ministério Público, mas foi direta: “Quem não deve, não teme”.



