Luva de Pedreiro é internado às pressas e diagnóstico vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, está sob cuidados médicos em um hospital particular da capital paraibana.

Segundo boletim divulgado nesta terça-feira (12), o criador de conteúdo apresenta uma leve alteração nos batimentos cardíacos, e por isso, precisou ser hospitalizado.

Távila Gomes, mãe do filho de Iran e também influenciadora, usou as redes sociais para confirmar a internação. Ela garantiu que o estado de saúde dele é estável e que a alta deve acontecer em breve.

"Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu em seu perfil no Instagram. "Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs", completou.

Em nota oficial enviada ao portal g1, o Hospital Nossa Senhora das Neves informou que Iran passou por uma série de exames clínicos, que descartaram qualquer anormalidade grave. A única observação feita pela equipe médica foi uma discreta redução na frequência cardíaca.