Zé Vaqueiro rasga o verbo após esposa ser acusada de traição - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Vaqueiro se manifestou publicamente nesta semana para defender a esposa, Ingra Soares, após um vídeo falso, que sugeria uma traição por parte dela, viralizar no TikTok.

O conteúdo, editado com trechos manipulados, simulava falas do cantor que nunca foram feitas, e acabou gerando grande repercussão nas redes sociais.

Diante da proporção tomada pela fake news, o artista decidiu se pronunciar nos próprios comentários da plataforma, negando veementemente as acusações.

De forma direta e firme, Zé repudiou a tentativa de envolver Ingra em uma situação constrangedora.

"Quem fez esse vídeo e tá tentando, de alguma forma, fazer minha esposa passar por essa vergonha, não vai conseguir. E espero que você tenha essa mesma coragem no jurídico", disparou o cantor, deixando claro que pretende levar o caso à Justiça.