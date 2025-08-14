Zé Felipe toma atitude contra Virginia e pesa clima em festa

Zé Felipe e Virginia Fonseca voltaram a dividir o mesmo ambiente nesta quarta-feira (13), durante a comemoração do mêsversário de José Leonardo, filho caçula do ex-casal.

Apesar do evento familiar, o que chamou a atenção do público foi o aparente desconforto do cantor com a presença da ex-mulher.

Nas redes sociais, seguidores apontaram que Zé Felipe permaneceu por pouco tempo na festa e que seu semblante indicava insatisfação.

"Tá visível que o clima entre Virginia e Zé Felipe não está bom. Ela postou coisas do José no Instagram e não marcou ele. Ele ficou apenas alguns minutos na festa", publicou o perfil Segue a Cami.

Em outro comentário, uma internauta opinou de forma mais direta: "Nesse mêsversário do José Leonardo o Zé Felipe deixou claro que ODEIA a Virgínia. A cara dele não nega."

Entenda

Os dois anunciaram a separação em maio de 2025, após cinco anos de casamento e três filhos juntos. Desde o fim da relação, surgiram rumores de novos romances e desentendimentos envolvendo questões patrimoniais.

Recentemente, Zé Felipe entrou com um pedido judicial solicitando uma varredura nos bens de Virginia, além do bloqueio de 50% do patrimônio da influenciadora. A alegação seria de que ela poderia estar ocultando parte de seus bens, o que acentuou ainda mais os rumores de conflito entre os dois.