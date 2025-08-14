Esposa de Faustão faz desabafo comovente sobre saúde do apresentador - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta quarta-feira (13/8), Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do apresentador, afastando boatos e reforçando que sua recuperação segue conforme o esperado.

“Tudo indo bem! Obrigada, Deus. Obrigada pelas mensagens de carinho”, escreveu ela no Instagram.

Faustão enfrenta mais uma etapa delicada em sua trajetória de superações médicas. No início deste mês, o comunicador passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, procedimentos complexos que exigem monitoramento constante.

O apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após complicações decorrentes de uma infecção bacteriana aguda, que evoluiu para sepse.

Com um histórico de problemas de saúde, incluindo um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024, Fausto Silva tem demonstrado força durante a recuperação.

João Silva, filho caçula e contratado do SBT, também se manifestou recentemente, destacando a importância do apoio recebido.

“Gente, passando aqui para agradecer, em nome da família, todo o carinho de vocês! Agradecer todas as orações, independentemente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos", iniciou ele.

"Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, amigos, família, e a gente vê que, realmente, a palavra deste momento é resiliência. Agradeço a Deus por estar dando, cada vez mais, a oportunidade de meu pai se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação, e, realmente, agradeço a vocês, pois isso faz toda a diferença”.